Başkan Elbi, çalışmaları yerinde inceledi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, beldede yapımı süren çalışma sahalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Beldenin ihtiyaç ve eksikliklerini yerinde tespit eden Başkan Elbi, çocuk parklarının, çeşmelerin ve çevre temizliğinin önemini vurgulayarak çalışmaları yakından inceledi.

Beldede yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Elbi, ”Çalışmalarımız bittiğinde Karabiga’mız daha güzel, daha temiz bir görünüme kavuşacak. Daha güzel bir Karabiga için hep birlikte çalışacağız. Karabiga iş başında" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 16:27

AKŞAM 19:04

YATSI 20:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.