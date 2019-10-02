Çanakkale'de 'İmar Barışı' suiistimaline karşı çalışmalar sürüyor

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada, 'İmar Barışı' projesini suiistimal eden kişilere karşı çalışmaların sürdüğü açıklandı.

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle; vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırarak vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi hedeflenen 'İmar Barışı Yasası', 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor. Bu tarihten sonraki yapılar ise bu yasadan faydalanamıyor. Bu durumu suiistimal etmeye çalışanlar ise çeşitli cezalara çarptırılıyor.

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle İmar Barışı kapsamında, Çanakkale genelinde 39 bin 898 yapı kayıt belgesi olduğu, ve 148 milyon 770 bin 213 lira 99 kuruş tutarında ödeme gerçekleştirildiği açıklandı.

İmar Barışı suiistimallerine karşı müdürlüğün etkin bir biçimde çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar dahilinde Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından toplam 246 iptal kararı alındı, bu kararlar doğrultusunda 378 kaçak yapıya ait Yapı Kayıt Belgesi de iptal edildi. Yapılan açıklamada, "Kaçak Yapı Tespit ekiplerimiz arazi incelemelerine etkin bir biçimde devam etmekte olup ekiplerimizce tutulan 525 tutanağa ait çalışmalar sürmekte, yapılacak incelemeler neticesinde iptal işlemlerine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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