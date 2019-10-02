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Vali Tavlı, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı

İHA

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı.

Vali Tavlı, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla ve 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla, Lapseki ilçesinde Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan trafik ekiplerince Bursaİzmir kara yolu üzerinde bir uygulama yapıldı.
Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen programa Vali Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, emniyet teşkilatı, idari amirler ve öğrenciler eşlik etti. Vali Tavlı, öğrencilerle birlikte katıldığı uygulamada durdurulan araç sürücülerine kampanya ile ilgili bilgiler vererek broşür dağıttı. Tavlı, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda bakanlığın gerek yayaların gerekse araç sürücülerin güvenliği açısından ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçilmesi, yayalara trafikte öncelik verilmesi adına böyle bir kampanya başlattığını dile getirdi.
Öğrenciler ise ellerinde pankartlar ve çaldıkları düdüklerle sürücülerin dikkatini çekerek kampanyaya destek olmaya davet etti.

ÇANAKKALE

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 16:27
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  • YATSI 20:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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