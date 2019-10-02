Çanakkale’de 24 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 24 mülteci yakalandı.
Alınan bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behramkale köyü Kadırga Koyu mevkiinde yabancı uyruklu 24 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
ÇANAKKALE
02 Ekim 2019 Çarşamba
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