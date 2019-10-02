Çanakkale´de 24 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 24 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Ayvacık´ın Behram köyü sahilindeki zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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