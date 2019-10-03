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Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

DHA

ÇANAKKALE'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çan ilçesinde 26 Nisan tarihinde R.D., yabancı uyruklu kadın A.M. ile para karşılığı ilişki için anlaştı. R.D.'nin A.M. ile araç içerisindeyken birlikte olduğu esnada ölmesi üzerine, Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'örgütlü olarak bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçu'ndan soruşturma başlatıldı. 9 Temmuz'da başlatılan 2 ay süreli fiziki ve teknik takip neticesinde, 30 Eylül günü düzenlenen 4 ayrı operasyonda R.D., E.K ile Kırgızistan uyruklu M.S. ve A.M. gözaltına alındı. 4 şüphelinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 5 sım kart, 1 kredi kartı, 2 Kırgızistan pasaportu ele geçirildi. Savcılığın talimatı ile gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ÇANAKKALE

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 16:25
  • AKŞAM 19:02
  • YATSI 20:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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