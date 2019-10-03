Vefat eden öğretmen için lokma hayrı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, mayıs ayında vefat eden Şaherter Gürle'in ruhu için lokma dağıtıldı.

Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Şahester Gürlen geçtiğimiz mayıs ayında kansere yenik düşerek vefat etmişti. 20192020 eğitimöğretim yılının başlaması ile okul yönetimi ve öğrenciler, kansere yenik düşerek vefat eden öğretmenleri anısına okulda lokma yaparak, dua okuttu.

Vefatından önce Eğitimİş Sendikası Gelibolu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şahester Gürlen için lokma dağıtımına Eğitimİş Sendikası Gelibolu Şube Başkanı Dr. Burcu Topçu ve sendika yönetimi de katıldı.

ÇANAKKALE 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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