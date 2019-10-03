Palyatif Bakım Ünitesi ilk yaşını kutladı

Biga Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi, 1. yaşını kutladı.

Yönetim ve servis çalışanları ile hasta ve yakınlarının katıldığı kutlamada pasta kesildi. Biga Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. M. Akif Zaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Palyatif bakım, mevcut hastalıkları nedeni ile tam olarak iyileşemeyen veya yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım etmeyi amaçlayan bir tıp alanıdır. Aynı zamanda ‘destekleyici bakım’ olarak da bilinir. Hastanın acı çekmesinin giderilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklı bir bakım şeklidir. Biga Devlet Hastanesi olarak geçtiğimiz yıl 1 Ekim tarihinden itibaren 10 hasta yatağı ile hizmet veren Palyatif Bakım Ünitesi 1. yılını servis çalışanlarımızın hazırladığı etkinlik ile kutladık. Hastane yönetimi ve servis çalışanlarımız ile hasta ve yakınlarının iştirakiyle yapılan kutlamada pasta kestik. Bu kapsamda hastanemizde hizmet veren Palyatif Bakım Ünitesi çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

ÇANAKKALE 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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