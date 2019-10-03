Prof. Dr. Gonzalez, ÇOMÜ'yü ziyaret etti

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve uluslararası bir konsorsiyum ile ortaklaşa gerçekleştirilen Oviedo Üniversitesi "Afetlerde Sağlık Yönetimi Erasmus Mundus Ortak Master Programı"nın koordinatörü veProf. Dr. Pedro Arcos Gonzalez, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini (ÇOMÜ) ziyaret etti.

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru İnal’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen iş birliği çalışmasının toplantısı, Mühendislik Fakültesi’nin toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden başta olmak üzere, Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Prof. Dr. Emin Uğur Ulugergerli, Doç. Dr. İlknur Maya, Doç. Dr. Selim Razı, Doç. Dr. Sibel Menteşe, Doç. Dr. Alper Demirci, Dr. Öğr. Üyesi Ebru İnal, Dr. Öğr. Üyesi Selen Aktan, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Menteşe ve Öğr. Gör. Sevda Vurur yer aldı.

Toplantıda ÇOMÜ afet yönetimi yüksek lisans programları “Afet Eğitimi ve Yönetimi”, “Doğal Afetlerin Risk Yönetimi” hakkında bilgiler sunuldu ve karşılıklı beklentiler paylaşıldı. Toplantı sonunda Prof. Dr. Pedro Arcos Gonzalez tarafından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden’e Erasmus Programı Üyeliği ve İş Birliği Plaketi, Prof. Dr. Özden tarafından da Prof. Dr. Pedro Arcos Gonzalez’e çeşitli hediyeler takdim edildi.

ÇANAKKALE 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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