Lapseki'de 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" sebebiyle Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri, İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası yeni hizmete giren İskele Şehitler Camii'ne geçen öğrenciler, İlçe Müftüsü Sezgin ve din görevlilerinden bilgiler aldılar. Lapseki Şehitler Camii imamı Emin Şahin program sonunda öğrencilere hurma ikramında bulundu.

ÇANAKKALE 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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