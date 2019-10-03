Biga MYO'da akademik yılı açılış töreni ve oryantasyon sunumu yapıldı

Biga Meslek Yüksekokuluna (MYO) kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerine yönelik akademik yıl açılış töreni ve oryantasyon sunumu yapıldı.

Organizasyon, önceki gün Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr.Gör. Ertuğrul Bilgücü, “20192020 eğitimöğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Sizler en az iki yıl süre ile bizlerin misafirlerisiniz. Temel hedefimiz okulumuzun eğitim kalitesini artırarak, ilgili sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Elektrik ve Makine programı öğrencilerimiz; mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becerilerini arttırma ve mesleki becerilerini geliştirmeleri amacıyla 20202021 bahar döneminden itibaren ilgili sektör firmalarında uygulamalı eğitim alacaklardır. Bazı bölümlerimizin atölye, laboratuvar gibi önemli fiziki eksikliklerinin AğaköyRamazan Aydın Yerleşkesindeki binalarına taşınılması ile sona ereceğine inanıyoruz. Bugün sunulacak olan oryantasyon ile sizlerin üniversite yaşamına daha iyi hazırlanması amaçlanmıştır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Biga Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Bahaddin Zayim, program danışmanları ve öğretim elemanlarının yanı sıra Biga Meslek Yüksekokulu Sekreteri Basri Çorak ile öğrenci işleri yetkilileri Yeşim Türk Yüksel ve Selahattin Sandık’ın da iştirakiyle gerçekleşen etkinlik; toplu fotoğraf çekimi ve aşure ikramı ile sona erdi.

ÇANAKKALE 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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