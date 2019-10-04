Bal yerine glikoz şurubu satarken yakalandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kahve ve çay bahçelerinde bal yerine glikoz şurubu satan Emrah Doğa'ya Kabahatler Kanunu'ndan 153 TL idari pazar cezası kesildi.

Gelibolu ilçesinde, kahve ve çay bahçelerinde 5 kiloluk cam şişeler içinde 100 lira değerinde bal olduğunu söyleyerek 50 liraya bal satmaya çalışan Emrah Doğa'dan şüphelenenler durumu Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda Emrah Doğa yakalandı. Yapılan incelemede cam şişe içinde bal yerine glikoz şurubu olduğu tespit edildi. 48 AAK 539 plakalı panelvan araç içinde 96 şişe glikoz şurubu ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere glikoz şuruplarına el konulurken, Emrah Doğa'ya ise Kabahatler Kanunu´ndan 153 TL idari pazar cezası kesildi.



ÇANAKKALE 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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