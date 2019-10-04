Çanakkale’deki sözde çevrecilerin hırsızlık anları kameraya yansıdı

Kazdağları'nda maden için eylem yapan sözde çevrecilerin, bölgede iş yeri bulunan bir vatandaşın kilit taşlarını çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale’nin Kirazlı köyü Balaban mevkiinde, maden sahası faaliyetlerine karşı çadır eylemi yapan 6 kişilik grup, önceki gün bölgede iş yeri bulunan bir vatandaşın bir traktör römorku dolusu kilit taşını çaldı. Hırsızlık anları, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Önceki gün yaşanan olayda, Kirazlı köyü Balaban mevkiinde iş yeri bulunan H.D. isimli şahıs, iş yerinin yan tarafında bulunan ve kendisine ait olan bir traktör römorku dolusu kilit taşının çalındığını beyan ederek müracaatta bulundu. Çevrede yapılan araştırma ve iş yeri kameralarının incelenmesi sonucunda kilit taşlarının KirazlıBalaban bölgesinde 'Su ve vicdan nöbeti' adı altında çadır eylemi yapan D.B., B.K., O.E., E.E., M.İ. ve S.K. isimli 6 şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Yakalanan zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 2 şahsın ise İstanbul’a gittikleri belirlendi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık anlarında, şahısların genellikle el arabasıyla taşları çalarak götürdükleri görülüyor. Görüntülerin bir bölümünde ise bölgeye karavan ile gelen grup, aracın içine taşları tek tek koyarak bölgeden uzaklaşıyor.



Haberler medyada yayılınca korkudan taşları geri getirmişler

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili görüşlerini paylaşan Kirazlı Köyü Muhtarı Erkan Can, hırsızlık haberinin yerel basında yayılması sonrası zanlıların korkarak taşları geri getirdiklerini fark ettiklerini söyleyerek, “Köylümüzün parke taşlarını çalmışlar. Bunları yapanlar tabii ki çevreciler. Kaç kere gitmelerini söyledik, gitmiyorlar. Hala burada duruyorlar. Son aldığımız bilgilere göre, bu şahısların 4’ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğer 2’si ise aranıyor. Bu hırsızlığı tabii ki kınıyoruz. Haberler çıkınca da korkudan taşları geri getirmişler. Baktığımızda taşlar yerine gelmişti ama tabii ki hırsızlık olduktan sonra geri getirmenin bir anlamı yok. Hırsızlık en büyük lekedir” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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