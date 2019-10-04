Çanakkale'de deprem

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– Çanakkale’de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.54'te gerçekleşen depremin derinliği ise 15.1 kilometre olarak açıklandı.

ÇANAKKALE 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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