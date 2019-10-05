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Fuarda 8 kiloluk tavşan, 'gülen' horoz ve 2 bin TL'lik kara tavuk ilgi gördü

DHA

ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, çok sayıda firmayı buluşturdu. Fuarda, en büyük ilgiyi, bir dernek tarafından evcil ve yabani hayvanların tanıtıldığı stant gördü. Yaklaşık 8 kiloluk ağırlığı ve 24 santimlik kulaklarıyla görenlere, `Kuzu gibi tavşan´ dedirten Almanya´dan getirtilen Velikan cinsi dev tavşan, Endonezya menşeyli `güler gibi öten horoz´ ve 2 bin liralık fiyatıyla `Karatavuk´ görenleri şaşkına çevirdi.

ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, çok sayıda firmayı buluşturdu. Fuarda, en büyük ilgiyi, bir dernek tarafından evcil ve yabani hayvanların tanıtıldığı stant gördü. Yaklaşık 8 kiloluk ağırlığı ve 24 santimlik kulaklarıyla görenlere, `Kuzu gibi tavşan´ dedirten Almanya´dan getirtilen Velikan cinsi dev tavşan, Endonezya menşeyli `güler gibi öten horoz´ ve 2 bin liralık fiyatıyla `Karatavuk´ görenleri şaşkına çevirdi.
Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası ile Biga Ziraat Odası tarafından bu yıl 13´üncü kez düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Kapalı Pazar Yeri´nde düzenlenen tören ile açıldı. 6 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda, tarımsal araç ve gereçler, gıda ürünleri, otomobiller, inşaat malzemeleri gibi çok sayıda ürün ile hayvanların tanıtıldığı stantlar kuruldu. Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan fuarın açılış töreninde birer konuşma yaparak, katılım gösteren firmalara teşekkür ettiler. Açılış töreninin ardından, protokol ve vatandaşlar stantları gezdi.
Çanakkale Süs Tavukları Yetiştiriciliği ve Kanatlı Yaban Hayvanlarını Koruma Derneği´nin açtığı ve birbirinden ilginç evcil ve yaban hayvanların sergilendiği stant, 7´den 70´e herkesin ilgi odağı oldu. Aileler, kafeslerdeki ilginç hayvanları çocukları ile tanıştırdı. Minikler, hayatlarında ilk kez gördükleri hayvanları ilgiyle inceleyip, sevme fırsatı buldu. Çocukların en çok sevdiği hayvanların başında ise tavşanlar geldi. Ancak içlerinden birisi vardı ki, henüz 7 aylık olmasına karşın yaklaşık 8 kiloluk ağırlığı, 24 santimlik kulaklarıyla herkes tarafından ilgiyle izlendi.
HENÜZ YAVRU AMA 8 KİLO AĞIRLIĞINDA
Çanakkale Süs Tavukları Yetiştiriciliği ve Kanatlı Yaban Hayvanlarını Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Engin Akay, kendisine ait Alman menşeyli Velikan cinsi dev tavşanın özelliklerini anlattı. Akay, "Bu hayvanın özellikleri gösterişli ve tüyünün yumuşak olması. Kulaklarının büyük olmasıyla ünlenen bir tavşan. Şu an 24 santim büyüklüğünde kulakları var. 7 aylık olmasına rağmen yaklaşık 8 kilo ağırlığında. Üretime geçmek için bunun 11-12 kilo olmasını bekliyoruz. Tavuk sevgimiz var ama tavşan başka bir zevk. Kuzu yemi ve yonca veriyoruz ağırlıklı olarak. Havuç ve elma vazgeçilmezimiz. Az miktarda yeşillik de takviye yapıyoruz. Nasip olursa Çan, Biga, Çanakkale bölgesi olarak baya bir yaygınlaştıracağız bu tavşan cinsini. Değerli bir tavşan, fiyatı bin 500 lira civarında. Ancak üretmek çok zor" dedi.
2 BİN LİRALIK KARA TAVUK VE HOROZ
Dernek Başkan Yardımcısı Engin Akay; horoz, tavuk, ördek, kaz, güvercin, keklik ve tavşan gibi hem evcil hem de yabani birçok cins hayvanı tanıtmak istediklerini söyledi. Dernek olarak keklik üretip doğaya saldıklarını, anaokullarına kuluçka makineleri koyarak, `Hayvanı seven doğayı da sever, insanı da sever´ sloganıyla hayvan sevgisini küçükten aşıladıklarını kaydeden Akay, "Fuara da bu hayvanları tanıtmak amacıyla getirdik. Horoz ve tavuklarımız içinde çok ilginç cinsler var. Bunlardan birisi Endonezya menşeyli Ayam Cemali. Namıdiğer kara tavuk. Her yeri kara olan bir tavuk ama yumurtası beyaz. Dünyanın en pahalı tavuğu bunlar. Tanesi 2 bin lira. Tabii ki alan var. Bu iş zevk ve sevda işi" dedi.
GÜLEN HOROZ GÜLDÜRÜYOR
Akay, ilginç horozlardan birisinin de Endonezya menşeyli Ayam Ketawa olduğunu belirterek, "Bunu biz 4 sene önce getirdik ve Türkiye ile tanıştırdık. Şu anda da üretimini yaparak tüm Türkiye´ye dağıtıyoruz. Bu horoz güler gibi ötüyor. Biz de, `Horoz dediğin gülmeli, gülmeyen horozu kesmeli' diyoruz" diye konuştu.

ÇANAKKALE

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 16:23
  • AKŞAM 18:59
  • YATSI 20:17
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