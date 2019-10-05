Fotokapan ile 'kenevir' operasyonu

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, kenevir yetiştirildiği iddia edilen araziye kurdukları fotokapanla, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kenevir bitkisi ekildiğinin ihbarı alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide yaptığı incelemede kurutulmuş ve ekili kenevir buldu. Tarlaya kurulan 2 adet fotokapana şüpheli şahısların görüntüsünün gelmesi üzerine operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında, K.U. isimli şahıs ve kimliği henüz tespit edilemeyen kadın şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arazide ise 97 kök kenevir ve 115,65 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

ÇANAKKALE 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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