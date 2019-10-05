'Amatör Spor Haftası' sportif faaliyetleri başladı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 'Amatör Spor Haftası' dolayısıyla pazartesi günü kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında sportif faaliyetler başladı.Bu kapsamda, Gelibolu Kapalı Spor Salonunda Geliboluspor U14 ve U16 kız takımları arasında dostluk maçı oynandı. Seyircilerin yoğun ilgisinin olduğu maçta U16 takımı, U14 takımını yenmeye başardı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Amatör Spor Haftasının çeşitli sportif etkinlikler ile coşkuyla kutlanmaya devam edeceği belirtildi.

ÇANAKKALE 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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