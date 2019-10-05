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Çanakkale’de dost ve müttefik ülkelerle dev tatbikat

İHA

Her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından dost ve müttefik ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen NUSRET2019 mayın harbi tatbikatı, basın toplantısı ve tanıtım fuarı ile başladı.

Çanakkale’de dost ve müttefik ülkelerle dev tatbikat

Her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından dost ve müttefik ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen NUSRET2019 mayın harbi tatbikatı, basın toplantısı ve tanıtım fuarı ile başladı.
Saroz Körfezinde gerçekleştirilecek olan dev tatbikatın amaçları; katılan birlik/komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek olarak açıklandı.
Bu yılki NUSRET2019 fiili mayın harbi tatbikatı, dost ve müttefik ülkelerin unsurları, Türkiye’den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzeruçar birlikler ile dost ve müttefik ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikat TCG Bayraktar sancak gemisinden sevk ve idare edilecek
Tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Mayın Filosu Komutanlığı ile 6 mayın avlama gemisi, 1 komutakontrol gemisi (mayın dökücü), 1 korvet, 1 karakol botu, 1 helikopter, 1 Sualtı Savunma Görev Timi, 1 Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) Timi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 jet uçağı (2 görev uçuşu) ve 1 C130 ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 sahil güvenlik botu katılıyor. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG2) kapsamında; İtalya’dan 1 komuta kontrol gemisi, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan’dan 1’er mayın avlama gemisi olmak üzere toplam 5 gemi; İspanya’dan 1 mayın avlama gemisi, Romanya’dan 1 hidrografi gemisi ve 1 Hafif Otonom Sualtı Aracı Timi; ABD, Belçika, Romanya ve Yunanistan’dan patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme (EOD) timleri; Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Katar, Kuveyt, Pakistan ve Romanya’dan toplam 63 gözlemci ve 5 karargâh subayı da katılım sağlıyor.
NUSRET2019 tatbikatı kapsamında, havadan ve su üstü gemileriyle mayın dökülerek, kirletilmiş saha ve kanallar; Mayın Avlama Gemileri, Mayın Harbi Dalgıçları ve EOD/AUV timleri tarafından Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı gerçekleştirilerek temizlenecek. Tatbikat; TCG Bayraktar (L402) sancak gemisinde Mayın Filosu Komutanı tarafından sevk ve idare edilecek.

Tatbikat 4 bölümden oluşacak
Tabikat; mayın döküş, mayın karşı tedbirleri harekatı ve liman ziyaretini de içerecek şekilde 4 safhada yapılacak. Kuvvet entegrasyonu ve liman eğitimlerinin yapılacağı birinci safha sonrası, ikinci safhada; Komuta Yeri Tatbikatı ve havasu üstü unsurları tarafından icra edilecek mayın döküş harekatı gerçekleştirilecek. Üçüncü bölümde; Mayın Karşı Tedbirleri harekatı, denizde fotoğraf çekim faaliyeti ve tatbikat sonu kritiği yapılacak. Dökülen mayınlar, mayın avlama gemileri sonarları/AUV’ler vasıtasıyla tespit edilecek, EOD Timleri, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) ve insansız su altı cihazları (ROV) tarafından teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Mayın tarama gemileri tarafından icra edilecek tarama harekatında ise demirli mayınlar satha çıkarılarak etkisiz hale getirilecek. Tatbikatın son safhasında Çanakkale’de liman ziyareti yapılacak.

“Nusret Davet Tatbikatı, adını Nusret Mayın Gemisinden almaktadır”
Tatbikat kapsamında bugün TCG Nusret gemisinde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, “420 Ekim tarihleri arasında icra edilecek NUSRET2019 tatbikatı, katılan birliklerin mayın harbini planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimin sağlamak; Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla her yıl icra edilen mayın harbine yönelik bir davet tatbikatıdır. Nusret Davet Tatbikatı, adını Nusret Mayın Gemisinden almaktadır. Nusret Mayın Gemisi 78 Mart 1915 tarihlerinde, Çanakkale Boğazı’na 26 mayın dökmüş, 1. Dünya Savaşının kaderini değiştirmiştir. Bu harekat, halen Belçika’daki NATO Mayın Harbi Mükemmeliyet Merkezinde örnek mayın döküş harekatı olarak öğretilmektedir” ifadelerini kullandı.
Basın toplantısı sonrası Nara Askerî Limanı ile tarihi Nara Kalesi’nde savunma sanayii firmalarının sergisunum, fiilî gösterimleri (mayın harbi silah/sistemleri) yapıldı.
NUSRET2019 Tatbikatı, 20 Ekim’de sona erecek.

ÇANAKKALE

05 Ekim 2019 Cumartesi

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