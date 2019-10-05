Gestaş’ın özel seferiyle hastaneye yetiştirildi

Gökçeada’da kalp yetmezliğinden dolayı hastaneye kaldırılan adalı bir vatandaş, Gestaş’ın özel seferleriyle hastaneye yetiştirildi.

Önceki gece Gökçeada’da hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki bir vatandaşın Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevkine karar verildi. Gece olması nedeniyle ambulans helikopter kullanılamazken Sahil Güvenlik botu da olumsuz hava koşulları nedeniyle kalkamadı. Gestaş feribotu, kısa bir sürede sefere hazır edildi ve saat 23.10’da içerisinde ambulans ve tek hastayla birlikte olumsuz hava şartlarına rağmen Gökçeada’dan Kabatepe’ye hareket etti.

Kabatepe’de bir başka ambulansla nakledilen hasta, yine özel seferle Çanakkale’ye taşınarak zamanında hastaneye sevk edildi.

Ciğerlerinde ödem oluştuğu öğrenilen Gökçeadalı hastanın, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÇANAKKALE 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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