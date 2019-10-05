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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız'dan, CHP Çanakkale İl Başkanı Güneşhan'a cevap

İHA

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan'ın son dönemdeki açıklamaları üzerine bir cevap metni yayımladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız'dan, CHP Çanakkale İl Başkanı Güneşhan'a cevap

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan'ın son dönemdeki açıklamaları üzerine bir cevap metni yayımladı.
"CHP Çanakkale İl Başkanı Güneşhan yine talihsiz basın açıklamalarından birine imza atmıştır" diyerek sözlerine başlayan Başkan Yıldız, "Şahsını daha önce basın yoluyla ve sözlü olarak bizzat uyarmama, siyasetçi olarak hakaret içeren ifadelerin bizlere yakışmayacağını, iktidarmuhalefet partisi il başkanları olarak bize destek veren partililerimize örnek olmamız, kutuplaşmayı azaltmamız gerektiğini ifade etmeme rağmen Sayın Güneşhan çirkin üslubunu devam ettirmektedir. Halkın kimi muhatap alıp almayacağına karar vermek kendisinin haddine değildir. Kusura bakmasın ama Çanakkale İsmet Güneşhan'ı da Gültekin Yıldız'ı da iyi tanır. Çanakkale'de edep ve siyasi ahlakı ağzına alacak son siyasetçi sayın Güneşhan'dır. Çanakkale halkı, CHP'nin şaibeli delege seçimlerini ve İsmet Güneşhan'ın hangi şartlarda il başkanlığına seçildiğini unutmamıştır. Sayın Güneşhan il başkanlığına atanmamı diline dolamıştır. 2017 yılında Merkez İlçe Kongresinde merkez ilçe başkanı seçildikten sonra Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüz yüze gerçekleştirdiğimiz görüşme sonrası bizzat Çanakkale İl Başkanlığı görevine atandığım doğrudur ve bu benim için onurdur, hayatımın en özel anlarından biridir" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşümdeki başarısızlıklarına verecek cevabı olmayan Güneşhan hakaretlerle üstünlük sağlamaya çalışmaktadır"
"Özetle beni dünya lideri, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Güneşhan'ı ise CHP Merkez ilçe Belediye başkanı Ülgür Gökhan atamıştır" cümlesiyle açıklamalarına devam eden Başkan Yıldız, "Güneşhan'ın seçildiği göstermelik tek adaylı il kongresi bu gerçeği, CHP Çanakkale teşkilatları üzerindeki Ügür Gökhan vesayetini değiştirmemektedir. Kentsel dönüşümdeki başarısızlıklarına verecek cevabı olmayan Güneşhan hakaretlerle üstünlük sağlamaya çalışmaktadır. Barbaros Mahallesinin ve İsmet Paşa Mahallesinin yaptıkları kat artışı ile yenilendiği beyanı gülünçtür, vizyonsuzluklarının bizzat ikrarıdır. Çanakkale Belediyesi parsel bazlı kat artışı ile Çanakkale'nin Barbaros ve İsmetpaşa gibi kadim mahallelerini katletmiş, otoparksız, yeşil alansız, sosyal donatısız bina yığınlarına dönüştürmüştür. Kentsel dönüşüm yenilenen binalardan ibaret olmayıp, parsel bazında değil ada bazında hatta bölge bazında yapılması; otoparkının, yeşil alanının, çocuk parklarının, kültürel ve sosyal donatıların hatta mahallenin sosyolojik yapısının planlanlanması, komşuluk ilişkilerinin korunması gerekmektedir. Sağlıklı bir şekilde süreç yürüyor denilen İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Konutlar bölgesinde yürüyen bir faaliyet bulunmamakta olup bine yakın aile olası bir depremin korkusuyla, diken üstünde sürecin tamamlanmasını beklemektedir. 2013 yılından bu yana 6 yılda 2 kez tamamlanması gereken kentsel dönüşüm projesinde hala yapılmış bir ihale, atılmış bir temel mevcut değildir. Ne belediye ne vatandaş sosyal konutlarda kentsel dönüşüm şu tarihte başlayacak ve şu tarihte bitecek diyememektedir" dedi.

"Aç tavuk kendini arpa ambarında sanır"
Başkan Gültekin Yıldız, açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:
"Güneşhan'ın kamuoyu araştırmalarında AK Parti'nin CHP'nin gerisine düştüğü iddiası olsa olsa kendi üyeleri arasında yaptığı bir anket olabilir. Kurumsal anket firmalarının araştırmaları AK Parti'nin oylarının % 5'ini daha önce CHP'ye oy vermiş seçmenin oluşturduğunu ortaya koymaktadır. AK Parti Türkiye partisidir. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin teminatıdır. CHP gibi belli bölgelere hapsolmuş bir parti değildir. Bu millet kendisinin milli ve manevi hassasiyetlerini görmezden gelen, eline geçen her fırsatta kendisine zulmeden, kendisini küçük gören, aristokratlar topluluğuna dönüşmüş, Atatürk ilke ve inkilaplarından uzaklaşmış, HDP'ye ve aşırı sol yapılara yakayı paçayı kaptırmış, 1995 yılından bu yana yüzde 826 oy bandına hapsolmuş bu anlayışa iktidar yetkisi vermemiştir, vermeyecektir. Sayın Güneşhan basın açıklamasını bir atasözüyle bitirmiş, bizim de son sözümüz kendilerinin içinde bulunduğu duruma uygun bir atasözü olsun. Aç tavuk kendini arpa ambarında sanır."

ÇANAKKALE

05 Ekim 2019 Cumartesi

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  • İKİNDİ 16:23
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