Turkcell Gelibolu Maratonu 'Adımlar Fidana' sloganıyla koşuldu

Bu yıl 5. kez düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu, Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Morta koyunda yapılan start ile koşuldu. 'Adımlar Fidana' sloganıyla gerçekleştirilen maraton sebebiyle sporcu başına 10 fidan dikileceği açıklandı.

42 kilometrelik maraton, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve 6 kilometrelik halk koşusu olmak üzere toplam 4 etaptan oluşan organizasyon ile Turkcell Barış Ormanı daha da genişleyecek. 4 yıldır katılımcılar adına dikilen fidanlarla oluşturulan 30 bin ağaçlık ormana, bu seneki maraton ile bu kez her katılımcı başına 10 fidan dikimi daha yapılacak.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın katıldığı dev maraton heyecan dolu anlara sahne oldu. 15 farklı ülkeden binlerce sporcunun katıldığı organizasyon, her yaştan katılımcıya ev sahipliği yaptı. Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleşen ve bugüne kadar 20 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte; bu yıl da maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusunda dereceye giren sporculara törenle madalyaları verildi.



"Her katılımcı için 10 fidan dikilecek"

Dev maraton ile ilgili görüşlerini paylaşan ve böylesine önemli bir organizasyona isim sponsorluğu yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyleyen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Gerçekten çok duygusal anlar yaşıyoruz. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Biz Turkcell olarak böyle bir maratonun isim sponsoru olduğumuz için çok mutluyuz. Turkcell Gelibolu Maratonu olarak her sene barış için koşuyoruz ama bu sene bir boyutu daha ekledik. 'Adımlar Fidana' diyoruz. Yani barış içinde, sevgiyle dolu, yeşil bir maratonu aslında gerçekleştiriyoruz. Her katılımcı için 10 fidan dikilecek. Toplamda 100 bin fidanı hedefliyoruz. İnşallah da maraton hatıra ormanımız da sevgiyle daha da büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, sembolik olarak bölgeye bir anı ağacı dikerek, etkinlikte emeği geçen isimlere teşekkür etti.

