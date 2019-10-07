Çanakkale'de lastik bot içinde 42'si çocuk, 87 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 42'si çocuk 87 Afgan yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 87 kaçak göçmen yakaladı.

İlk operasyonda, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içinde Midilli Adası'na hareket halinde olan 16'sı çocuk, 4'ü kadın, 4'ü erkek 24 kaçak göçmen yakalandı.

İkinci operasyonda ise ekipler, aynı bölgede 2 ayrı lastik bot içinde Midilli Adası'na hareket halinde olan 26'sı çocuk, 16'sı kadın, 21'i erkek olmak üzere 63 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botları ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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