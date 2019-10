Sahildeki 2,5 milyon zeytinin kesilmesine tepkiler büyüyor Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Nami Toka: "İmar yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlansın, sahil kesiminde artık imar izni verilmesin"

Kazdağları’nda villa yapımı için yaklaşık 2,5 milyon zeytin ağacının kesildiğinin ortaya çıkması sonrası vatandaşlar ilgili bakanlıklara çok sayıda suç duyurusunda bulunurken, sahil belediyelerin imar politikasına bir tepki de Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamın Nami Toka'dan geldi. Başkan Toka, “Çanakkale’deki sahil belediyelerin hiçbirinin imar yetkisi olmaması lazım. Bunların hepsi ranta kurban gidiyor. Yetki bakanlığa, devlete geçmeli" dedi

Kazdağları’ndaki ağaç katliamının geçtiğimiz günlerde ulusal basında geniş yer bulması ile büyük tepki çeken sahil belediyelerin imar politikalarına tepkiler büyümeye devam ediyor. Babakale'den Ayvalık'a kadar olan kıyı şeridini kapsayan bölgede ağaçların arasına yapılan sayısız villalar görenleri şaşkına çevirmiş, akabinde ise ilgili bakanlıklara çok sayıda suç duyurusunun yapıldığı öğrenilmişti. Sahil belediyelerde sıklıkla rastlanan ağaç katliamına bir tepki de Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamın Nami Toka’dan geldi. Başkan Toka, sahil belediyelere imar yetkisi verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, hükümetin bu yetkiyi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlaması gerektiğini söyledi.



“Bunların tamamını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlasın”

Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Toka, Çanakkale sahillerindeki yapılaşmaya karşı olduklarını dile getirerek, “Biz her halükarda, Çanakkale’nin bu sahillerindeki yapılaşmanın tamamının sona erdirilmesini istiyoruz. Buraların yapılaşmaya kapalı olması gerektiği kanaatindeyiz. İnşallah bunu hükümetimiz düşünür ve gerekenleri yapar. Artık şunu görüyoruz ki; Çanakkale’deki bu sahil belediyelerin hiçbir tanesinin bana göre imar yetkisi olmaması lazım. Bunlar hepsi ranta kurban gidiyor. Merkezi hükümet, bunların tamamını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlasın. Belediyenin kendi içindeki görevlilerini de bu müdürlüğün emrine aktarmış olsun. Artık inşaat ile ilgili, çevre ile ilgili ve imar ile ilgili her şeyin devletin kontrolü altında olması gerektiği kanaatindeyim. Devlet bu işe bir neşter vurmazsa; gelecekte, şu an röportaj yapmış olduğumuz yerde de evlerin olacağına şimdiden ben garanti verebilirim. Çünkü buraya doğru gelmekteler bunlar. İnşallah bu sözümüzü de yetkili kişiler duyarlar. İnşallah belediyelerin elinden derhal imarla ilgili yetkileri alırlar. Bunu da bir vatandaş talebi olarak teklif ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 18:56

YATSI 20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.