\u00c7anakkale Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan il merkezi ve il\u00e7elerde uyu\u015fturucu madde sat\u0131\u015f\u0131 yapan ve kullanan \u015fah\u0131slara y\u00f6nelik s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen operasyonlarda 2 ki\u015fi tutukland\u0131. 27 Eyl\u00fcl4 Ekim tarihleri aras\u0131nda \u201cKullanmak i\u00e7in Uyu\u015fturucu veya Uyar\u0131c\u0131 Madde Sat\u0131n Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak\u201d su\u00e7undan 26 \u015f\u00fcpheli \u015fah\u0131s, \u201cUyu\u015fturucu veya Uyar\u0131c\u0131 Madde \u0130mal ve Ticareti\u201d su\u00e7undan da 2 \u015fah\u0131s g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u201cKullanmak i\u00e7in Uyu\u015fturucu veya Uyar\u0131c\u0131 Madde Sat\u0131n Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak\u201d su\u00e7undan 1 \u015f\u00fcpheli ve \u201cUyu\u015fturucu veya Uyar\u0131c\u0131 Madde \u0130mal ve Ticareti\u201d su\u00e7undan da 1 \u015f\u00fcpheli \u015fah\u0131s \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda da yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131k\u0131\u015f yasa\u011f\u0131 tedbir karar\u0131 uyguland\u0131. Yap\u0131lan yakalamalar neticesinde \u015f\u00fcphelilerden 132,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6,67 gram esrar ve 134 adet ecstasy hap maddesi ve 3 bin 165 lira para ele ge\u00e7irildi, t\u00fcm maddelere ve paraya el konuldu.