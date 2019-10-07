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Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde 'Emzirme Haftası'

İHA

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, her yıl 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'Emzirme Haftası' dolayısıyla çeşitli faaliyetler yapıldı.
1992 yılından bu yana “Bebek Dostu Hastane” ünvanına sahip Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde, 17 Ekim Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde anne sütü ile beslenmenin önemini vurgulamak, emzirme hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurularak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün destek verdiği stant çalışmasında eğitim hemşireleri ve anne sütü hemşireleri tarafından anneler ile sohbet edilerek anne sütünün önemi anlatıldı.
Tüm dünyada anne sütü ile beslenmeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla kutlanan bu hafta ile, anne sütünün yenidoğan bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin öğelerini içerdiği bilgisi bir kez daha vatandaşlara hatırlatılıyor. 'Dünya Sağlık Örgütü’ ilk altı ayda, sadece anne sütü ile; 2 yaşa kadar da tamamlayıcı beslenmeyle beraber yine anne sütünü tavsiye ediyor. Hastanedeki faaliyeler kapsamında yapılan açıklamada bu konuda annelerin cesaretlendirilmesi, desteklenmesi ve özendirilmeleri gerektiği vurgulanıyor.

ÇANAKKALE

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:56
  • YATSI 20:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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