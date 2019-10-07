Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 48 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kösedere köyünde çay içinde saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 48 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ÇANAKKALE 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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