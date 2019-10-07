Gökçeada'da 30 hektarlık otluk alan yanarak kül oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gökçeada'da 30 hektarlık otluk alan yanarak kül oldu

DHA

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar otluk alan yanarak kül oldu.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar otluk alan yanarak kül oldu.
Gökçeada ilçesi Marmaros mevkiinde bugün saat 16.30 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine ekipler harakete geçti. Arazözlerin giremeyeceği sarp bölgede olduğu için söndürme helikopteriyle yangına müdahale edildi. Ekiplerin havadan müdahalesiyle yangın 2 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı.
30 hektarlık otluk alanın zarar görüldüğü yangında bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÇANAKKALE

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:56
  • YATSI 20:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gökçeada'da 30 hektarlık otluk alan yanarak kül oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Gökçeada'da 30 hektarlık otluk alan yanarak kül oldu/ ...
Gökçeada'da korkutan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Gökçeada'da korkutan yangın söndürüldü
Gelibolu'da Amatör Spor Haftası korteji
YEREL HABERLER Gelibolu'da Amatör Spor Haftası korteji
Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı
Çanakkale´de 48 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 48 kaçak göçmen yakalandı
Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde 'Emzirme Haftası'
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde 'Emzirme ...
Başkan Bülent Öz, STK'lar ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Bülent Öz, STK'lar ve mahalle muhtarlarıyla ...
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Çanakkale'de, orjinal olmayan çok sayıda çantaya el konuldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de, orjinal olmayan çok sayıda çantaya el ...
Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 105 mülteci yakalandı
Lapseki'de 'Amatör Spor Kulüpleri Haftası' faaliyetleri
YEREL HABERLER Lapseki'de 'Amatör Spor Kulüpleri Haftası' ...
Sahildeki 2,5 milyon zeytinin kesilmesine tepkiler büyüyor Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Nami Toka: "İmar yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlansın, sahil kesiminde artık imar izni verilmesin"
YEREL HABERLER Sahildeki 2,5 milyon zeytinin kesilmesine tepkiler ...
Çanakkale'de lastik bot içinde 42'si çocuk, 87 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de lastik bot içinde 42'si çocuk, 87 kaçak ...
Çanakkale'de Şehitler Camii bahçesine fidan dikildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de Şehitler Camii bahçesine fidan dikildi
'Karamel', sahibinin yükünü hafiflettti
YEREL HABERLER 'Karamel', sahibinin yükünü hafiflettti
Turkcell Gelibolu Maratonu 'Adımlar Fidana' sloganıyla koşuldu
YEREL HABERLER Turkcell Gelibolu Maratonu 'Adımlar Fidana' ...
Bu böreği tadan, yemek için bir daha geliyor
YEREL HABERLER Bu böreği tadan, yemek için bir daha geliyor
Saros Körfezi'nde 1,5 ton kefal yakaladı
YEREL HABERLER Saros Körfezi'nde 1,5 ton kefal yakaladı
Bosna İle Biga arasında kardeşlik ve iş birliği köprüsü
YEREL HABERLER Bosna İle Biga arasında kardeşlik ve iş birliği ...
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız'dan, CHP Çanakkale İl Başkanı Güneşhan'a cevap
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız'dan, CHP ...
Fuarda indirimli mezar satışı yapıyor
YEREL HABERLER Fuarda indirimli mezar satışı yapıyor
Gestaş’ın özel seferiyle hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Gestaş’ın özel seferiyle hastaneye yetiştirildi
Çanakkale’de dost ve müttefik ülkelerle dev tatbikat
YEREL HABERLER Çanakkale’de dost ve müttefik ülkelerle dev tatbikat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X