Gökçeada'da korkutan yangın söndürüldü

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile söndürüldü.

Gökçeada'nın Marmaros mevkiinde saat 16.35'te çıkan yangına itfaiye ekipleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter de katıldı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 30 hektar otluk alan yandı.

ÇANAKKALE 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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