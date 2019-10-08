Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle GökçeadaKabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildi.

Yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizindeki kuvvetli poyraz sebebiyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00'deki ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00'teki tarifeli seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

ÇANAKKALE 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:54

YATSI 20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.