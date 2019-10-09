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Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı

DHA

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, mobil radar ile Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekiplerce, 14'ü çocuk, 13'ü kadın ve 20'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 16:18
  • AKŞAM 18:53
  • YATSI 20:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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