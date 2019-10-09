Binlerce vatandaşla yaya nöbeti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geçen hafta gerçekleştirilen “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganıyla yapılan faaliyet, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 2 Ekim günü 13.0015.00 saatleri arasında yapılan faaliyet, 46 noktada, 254 jandarma personeli ve bin 137 vatandaşın iştirakiyle tamamlandı.

ÇANAKKALE 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:53

YATSI 20:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.