Çanakkale´de 190 kaçak göçmen yakalandı

Bu kez sonu ölüm olmadı, onu bir kadın kurtardı!

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ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 190 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Ayvacık´ın Behram, Bademli ve Koyunevi köylerinin sahil bandına düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 190 kaçak göçmen yakaladı. Suriye, Afganistan, Irak, Somali ve Filistin uyruklu kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edilecek.



ÇANAKKALE 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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