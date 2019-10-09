Çanakkale’de sahte içki operasyonu: 1 tutuklama

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde aldığı bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri adrese yaptıkları baskında 500 kilogram sahte rakı ve çok sayıda şişelenmiş sahte içki ele geçirdi. Operasyon sonucu 1 kişi tutuklandı.

Aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese sabah saatlerinde bir operasyon düzenledi. İmalathaneye çevrilen iş yerinde satışa hazır 500 kilogram sahte rakı ve onlarca şişe çeşitli markalarda sahte içki ele geçirildi. İçki şişeleri üzerindeki bandrollerin orijinal içki şişelerinden toplanarak üzerlerine yapıştırıldıkları tespit edildi. Olay sonrası imalathane mühürlendi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ÇANAKKALE 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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