Çanakkale'de 77 mülteci yakalandı

Çanakkale Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde göçmen kaçakçılığı suçlarının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan operasyonlarda toplam 77 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

27 Eylül4 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde toplam 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 araç 26 can yeleğine suçtan elde edilen gelir kapsamında el konuldu.

Suça karıştığı tespit edilerek Türkiye'den yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adasına geçmeye çalışan toplam 77 yabancı uyruklu mülteci yapılan işlemlerin akabinde Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ÇANAKKALE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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