Karabiga'da 'Atma-Paylaş' projesi hayata geçiyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde hayata geçirilecek olan 'AtmaPaylaş' projesi kapsamında, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları veya küçülen kıyafetleri atmayıp Karabiga Belediyesine ulaştırmaları sağlanacak. Depolarda muhafaza edilecek olan bu kıyafetler belediye tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılabilecek.

Beldede güçlü bir gönlü bağı oluşturmayı hedeflediğini ifade eden Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”AtmaPaylaş kampanyası ile vatandaşlarımız evlerinde kullanmadıkları veya küçülen kıyafetleri belediyemize ulaştırabilecekler, ulaştıramayan vatandaşlarımızın evlerinden bizler alacağız. Depomuzda muhafaza edilen bu kıyafetler ihtiyaç sahibi ailelere bizler tarafından dağıtılacak. Böylelikle sağ elin verdiğini sol el de görmemiş olacak. Bu proje ile belediyemizce vatandaşlarımız arasında hem güçlü bir gönül bağı oluşturmayı hem de ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm duyarlı vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Projemize destek vermek isteyen vatandaşlarımız 0286 354 18 00 numaralı telefondan, 0530 320 22 22 numaralı Whatsapp Çözüm Hattımızdan veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşmaları yeterli olacak” açıklamasında bulundu.

ÇANAKKALE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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