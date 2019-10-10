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Başkan Ölçek, modern kütüphaneyi inceledi

İHA

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve beraberindeki heyet, tadilatı devam eden yeni halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Ölçek, modern kütüphaneyi inceledi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve beraberindeki heyet, tadilatı devam eden yeni halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.
Yatırımlara yönelik inceleme gezilerini sürdüren Başkan Ölçek, son olarak eski Arkeoloji Müzesinin olduğu alanın İl Halk Kütüphanesine devri ile tadilatına başlanılan yeni modern halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Kütüphanenin yeni yerinde yapılan tadilat ile ilgili yetkililerden bilgi alan Ölçek inceleme gezisi sonrası yaptığı açıklamada, “Barbaros Mahallemizde bulunan Arkeoloji Müzesinin il halk kütüphanesine devredilmesinin ardından binanın tadilat ve iş düzenlemesinin sonuna yaklaşılmıştır. Daha önce Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan alanda bulunan eserler Troia Müzesinin yapılmasının ardından modern Troia Müzesine taşınmıştır. Kordon boyunda bulunan İl Halk Kütüphanesi hizmet binasının depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkım kararı alınmış mevcut kütüphane Troia Caddesindeki yerinde 3 yıldır okuyucu hizmeti vermekteydi. Bu durum genel değerlendirme yapılarak müze binasının yeniden hizmete kazandırılması modern kütüphanecilik hizmetleri verilebilmesi için tadilat ve bakıma alındı. Çanakkale’mizin Türkiye sıralamasına göre okuyucu sayısı hizmet kalitesi açısından iller arasında ilk 7. sırada olması ve okuyan kent olma özelliği nedeniyle hükümetimiz ve bizler için kütüphanenin önemi çok önem arz etmekteydi. Bu bağlamda toplam 6 bin 760 metrekarelik alanda bulunan binasının ve bin 475 metrekare kapalı alanı bulunan binanın tadilatı ve düzenlenmesinin sonuna gelinmiştir. Yıl sonuna kadar 200 metrekarelik ayrı çocuk bölümü, 400 öğrencimizin rahat ders çalışacağı, genç ve yetişkin bölümü, etüt ve kurs salonları, sesli ve sessiz çalışma salonları, kafetarya, okuyucunun gün boyu rahat mekanlarda kitaplarını okuyabileceği günlük gazeteleri takip edebileceği geniş alanlar bulunacağı modern halk kütüphanemiz yeni yerinde hizmete girecektir” dedi.

ÇANAKKALE

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 16:17
  • AKŞAM 18:51
  • YATSI 20:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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