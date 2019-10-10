Ezine Belediyesinden 'akıllı durak' hizmeti

AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde akıllı durakların kurulumuna başlandı.

Ezine ilçesinde Öğretmenevi ile Otogar karşısına kurulumuna başlanan akıllı durakların ilçe halkına büyük konfor sağlayacağını söyleyen Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Ezine’mize hibe olarak kazandırdığımız 2 adet akıllı duraklarda servisini, otobüsünü bekleyen Ezineli hemşehrilerimiz kışın sıcak bir ortamda, yazın da serin bir ortamda, klimalı bir ortamda araçlarını bekleyecekler. Duraklarımızın içinde internet, şarj ünitesi, kamera sistemi, ekranımız ve bir kütüphane olacak” dedi.

ÇANAKKALE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:51

YATSI 20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.