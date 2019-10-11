Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.55'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçeye 29.4 kilometre uzaklığında kaydedilen deprem, Ayvacık ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.



ÇANAKKALE 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:50

YATSI 20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.