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Çanakkaleli şehit yakınları ve gazilerden 'Barış Pınarı'na tam destek

İHA

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Gülşen Uz, Mehmetçiğin her daim yanlarında olduklarını vurguladı.
Eşi Selahattin Uz'un da 28 yıl önce aynı gün şehit olduğunu ve 'Barış Pınarı' operasyonunun bu sebeple kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu ifade eden Başkan Gülşen Uz, "Bugün öncelikle eşim Selahattin Uz'un şehit olduğu gün. Şehadetinin 28. yıl dönümü. Kahraman şehidimi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah razı olsun kahraman şehidimden. Sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak, saldırılarını engellemek, terör örgütü PKKYPGPYD’nin bölgede kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek, bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için başlatılan 'Barış Pınarı Operayonu'nu şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünya beşten büyüktür"
Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonu başarıyla tamamlayarak yurda döneceklerine inançlarının tam olduğunu vurgulayan Başkan Gülşen Uz, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
"Devletimiz bütün tehditlere, yıldırma politikalarına, dış baskılara rağmen sınır ötesi operasyon kararı alarak kahraman ordumuzla Barış Pınarı Harekatına başladı. Kahraman ordumuza üstün muvaffakiyetler dileyerek bu büyük harekatın mümkün olan en az kayıpla tamamlanmasını niyaz ediyoruz. Sosyal ve ulusal medyaya yayılan görüntülerde ordumuzun harekata Fetih suresiyle gidiyor olması, gittiği her bölgede sivil halkın göz yaşları ve büyük bir sevinçle Mehmetçiklerimizi karşılaması memnuniyet duygularını artırdı. Bir kere daha gördük ki devletimiz bu bölgenin hamisi ve bütün dünya mazlumlarının umududur. Dünya beşten büyüktür ve Türk milleti bilinen sınırlarından daha fazlasıdır. Silahlı kuvvetlerimize başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun, yüreklerimizle ve dualarımızla her zaman yanlarındayız."

ÇANAKKALE

11 Ekim 2019 Cuma

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