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Kaçak ürünlere el konuldu

İHA

Kaçak ürünlere el konuldu

Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünlerin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyon sonucu ele geçirilen tüm ürünlere el konuldu.
KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince 5607 SKM suçu kapsamında Ş.İ. isimli iş yerinde gümrük kaçağı ürünlerin tespit edilmesi üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği arama ve el koyma kararına istinaden işletmeciliğini M.H.T. isimli şahsın yaptığı iş yerinde 210 kilogram gümrük kaçağı pirinç, 30 kilogram gümrük kaçağı çay, 150 gramlık 99 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 35 gramlık 90 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 25 gramlık 8 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 300 gramlık 34 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 200 gramlık 38 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 7869,4 gram gümrük kaçağı Afganistan menşe'li Maraş otu benzeri çiğneme otu, 4,5 gramlık 420 adet sigara sarma kağıdı, 40 adet oyun kağıdı, 159 adet gümrük kaçağı kulaklık, 21 adet gümrük kaçağı USB kablo ele geçirildi ve ürünlerin tamamına el konuldu. Şüpheli M.H.T. işlemlerinin ardından talimat doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE

11 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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