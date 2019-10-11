Gökçeada’ya gelen turist sayısında yüzde 20 artış oldu

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, bu yaz sezonunda Gökçeada’ya gelen turist sayısında geçmiş yıllara kıyasla yüzde 20’lik bir artış yaşandığını açıkladı.

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından aldıkları verilere göre bu yaz Gökçeada’ya gelen turist sayısında ciddi bir artış yaşandığını ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Çetin, belediye olarak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurguladı. Gökçeada’nın son dönemde çok önemli bir turizm merkezi haline geldiğini vurgulayan Başkan Çetin, yaz sezonunda adaya gelen turist sayısındaki yüzde 20’lik artışın ekonomik olarak da bölge esnafına ciddi katkılar sağladığını ifade etti.



“Yüzde 20’lik bir artış var”

“Bu yıl turizm açısından gerçekten güzel bir sezon geçirdik” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gökçeada’ya gelenlere baktığımız zaman, Gestaş’tan aldığımız istatistiklere göre, geçtiğimiz sezonlara nazaran yüzde 20’lik bir artış var. Gökçeada son yıllarda turizm noktasında en popüler lokasyonlardan birisi haline geldi. Bunun da sebebi şu; Kuzey Ege’de bir çok alternatif turizm noktası sağlayan, organik tarımda iyi uygulamalar ile insanların daha sağlıklı beslenmesine olanak sağlayan ve aynı zamanda yerinde tüketimi destekleyen tesislerimiz var. Gökçeada, o metropollerde sıkılan, bunalan insanlarımızın tatil seçenekleri arasında çok önemli bir lokasyon haline geline geldi. Biz de bu konuyla alakalı, önümüzdeki yıllara dayalı olarak gerçekten Gökçeada’yı bir turizm adası yapabilmek, daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için Türkiye Turizm Akademisyenleri Derneği ile ortaklaşa 20202030 yılları arasını kapsayan bir ‘TurizmMaster’ planı çalışmasını başlattık. Bu proje ile hedeflerimizi daha da geliştirmek adına çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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