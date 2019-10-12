'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe tam destek

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Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçik için tek yürek olan Limak Enerji, Çanakkale'de 'Engelsiz Müzik Korosu' konseri düzenledi ve tüm geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde oluşturulan “Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipliğinde Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun işbirliği ile sahne aldı. Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (UEDAŞ) ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Şirketi’nin de desteklediği koronun, 20 üyesinden 7’sini engelli vatandaşlar oluşturuyor.

Limak Enerji Grubu tarafından Şef Ümit Akkuş öncülüğünde 20 kişiden oluşan 'Engelsiz Müzik Korosu', Çanakkale Türküsü ile konserine başladı. Mehmetçik için türkülerin söylendiği konsere Limak Enerji Grubu çalışanları ve ailelerinin yanı sıra, engelli vatandaşlar ve müzik severler katıldı. Barış Pınarı Harekatına tam destek mesajı veren Engelsiz Müzik Korosu, harekatta görev alan tüm mehmetçikler adına konser gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

ÇANAKKALE 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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