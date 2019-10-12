AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından Emniyet Müdürü Karaduman'a ziyaret

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Ergin, Arzu Bendeş, Ali Akçam, Ali Koçak ve Seyfi Bulut ile birlikte Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak atanan Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar dilediler. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Faruk Karaduman, Başkan Yıldız ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
ÇANAKKALE
12 Ekim 2019 Cumartesi
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