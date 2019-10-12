AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından Emniyet Müdürü Karaduman'a ziyaret

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Ergin, Arzu Bendeş, Ali Akçam, Ali Koçak ve Seyfi Bulut ile birlikte Çanakkale İl Emniyet Müdürü olarak atanan Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar dilediler. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Faruk Karaduman, Başkan Yıldız ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

ÇANAKKALE 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:48

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.