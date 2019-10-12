Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 Ekim tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 115 kilogram kubar esrar ve 97 kök hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ele geçirilen uyuşturucularla ilgili düzenlediği 3 ayrı operasyonda K.U.'yu Akköprü köyünde saklandığı evden kaçmaya çalışırken, M.N.D.'yi de Geyikkırı köyünde yakaladı. M.N.D'nin evinde, jandarma narkotik köpeği 'Roket'in katılımıyla yapılan aramada 22 kilogram kubar esrar maddesi ile çok sayıda tabanca mermisi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu. Üçüncü şüpheli F.G. ise Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı. Toplam 138 kilogram esrar ve 97 kök hint keneviri ele geçirilen operaysyonlarda yakalanan şüpheliler K.U., M.N.D. ve F.G. jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.



ÇANAKKALE 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 16:15

AKŞAM 18:48

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.