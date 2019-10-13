Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen sürüklendikleri arızalı bottan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi önlerinde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botunca tespit edilen lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 11 erkek, 6 kadın, 15 çocuk olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Küçükkuyu Limanı'na getirildi.

ÇANAKKALE 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:52

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