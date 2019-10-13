Sit alanı Adatepe'deki yapılar yenileniyor 

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin 1'inci derece doğal sit alanında bulunan Adatepe köyünde, yeni yapı inşa edilemiyor. Yıkılmak üzere olan yapılar ise aslına uygun hazırlanan projenin Koruma Kurulu'na onaylatılmasıyla yenilenebiliyor. Kaz Dağları'nın en güzel yerinde bulunan Adatepe'de yerli halk, yüksek maliyet gerektirdiği için yenileyemediği, yıkılmaya yüz tutan evlerini satmak zorunda kaldı. Satın alanlar da bu evlerin yerine kurul onayıyla görkemli yapılar yapmaya başladı.

Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesine bağlı Adatepe köyü, 1989 yılında 1'inci derece doğal sit alanı ilan edildiği için koruma altında bulunuyor. Mübadeleye kadar Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan gelen Rumlar yaşadığı için bugün hem Rum hem de Türk mimarisinin izlerini taşıyan yapıların olduğu Adatepe, Türkiye'nin en iyi korunmuş yerleşim alanı olarak gösteriliyor. Kaz Dağları'nın eteklerinde Zeus Altarı'na komşu olan ve deniz manzarasıyla cazibe merkezi oluşturan Adatepe'deki evlerin 100'den fazlası, yeniden yapıldı ve köy turizm destinasyonuna dönüştürüldü.

LÜKS YAPILARIN FİYATI 2,5 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Adatepe'ye, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alınmadan yapı inşa edilemiyor. Kaz Dağları'nın en güzel yerinde bulunan köyün yerlileri de yüksek maliyet gerektirdiği için yenileyemediği, yıkılmaya yüz tutan evlerini satmak zorunda kaldı. Satın alanlar ise bu evlerin yerine kurul onayıyla görkemli yapılar yapmaya başladı. Yıkılan evlerin arsaları dahi yarım milyon liraya kadar alıcı bulurken, bu arsalar üzerinde aslına uygun inşa edilen lüks yapıların fiyatı ise 2,5 milyon liraya kadar çıkıyor.

'KÖY EVLERİNİN YÜZDE 80'İ YENİLENDİ'

Küçükkuyu beldesinde yıllardır emlakçılık yapan Vedat Soydaş, 1'inci derece doğal sit alanı içinde kalan Adatepe köyünde inşaat yapabilmek için yıkılmaya yüz tutmuş ev, yıkılmış evin temeli ya da varlığı iddia edilen eve ait eski fotoğraf gerektiğini söyledi. Ancak bu şekilde restorasyon projeleri hazırlatılıp, Koruma Kurulu'na onaylatılarak, evlerin yenilendiğini belirten Soydaş, şöyle konuştu:

''Burada 60 metrekare inşaat yapılabilecek ya da eski halinde restore edilebilecek bir evin satış fiyatı 500-600 bin lira yani Küçükkuyu'nun içinden daha pahalı. Bu nedenle köyde yerli kalmadı. Birçoğu Küçükkuyu'ya indi. Bunun sebebi, köylülerin yıkılan ya da yıkılmak üzere olan evlerini yapamaması. Bir proje yaptırmak, ruhsat alıp bir inşaatı yenilemek, 200300 bin lira civarında maliyet gerektiriyor. Bu da hayvancılık, çiftçilik ve zeytincilikle geçinen insanlar için çok ciddi bir rakam. Şu an eski yapılardan ancak yüzde 20'si duruyor. Köydeki yapıların yüzde 80'i yenilendi hala da yenilenmeye devam ediyor. Ama bu şu anlama gelmiyor; canınız isteği gibi bir yere pencere koyup, kapı açamazsınız. Aslına uygun şekilde restore edebiliyorsunuz yani mimari olarak eski mimari yine duruyor."

'KÖYLERİNE MİSAFİR GİBİ GELİYORLAR'

Adatepe'de ev fiyatlarının 10 yıl öncesine göre çok yükseldiğini belirten köyün yerlilerinden Umut Aytaç ise "Fiyatlar aşırı yüksek. Talep o kadar çok ki bazı yerler ikinci kez el değiştiriyor. Bizim bir akrabamızın yeri var, şu anda 600-700 bin lira para istiyorlar. Bu kadar ciddi paraları hiçbir köylü veremez. Zaten köylünün de bu evleri satma sebebi, geçim sıkıntısı. Evlerini satıp, Küçükkuyu'dan en ez 2-3 daire almıştır. 1'inde kendisi otursa 2'sini kiraya vererek hayatına devam ediyorlar. Köylerine misafir gibi geliyorlar" dedi.



ÇANAKKALE 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:52

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