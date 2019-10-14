Otomobilin tekerlek boşluğa giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

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ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde park halinde olan otomobilin tekerlek boşluğuna giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Çiftçi, saat 14.00 sıralarında 17 RU 260 plakalı otomobilinden kedi sesi geldiğini duydu. Aracının başına giden Çiftçi, sağ arka tekerleğin boşluğuna kedi yavrusu girdiğini görünce durumu Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Oto tamir kanalına çekilen otomobilde yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından yavru kedi tekerlek boşluğundan kurtarıldı.

Su verilen ve sağlık durumu iyi olan kedi, tekrar doğal ortamı olan sokağa salındı.



ÇANAKKALE 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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