Otomobilin tekerlek boşluğa giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde park halinde olan otomobilin tekerlek boşluğuna giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Çiftçi, saat 14.00 sıralarında 17 RU 260 plakalı otomobilinden kedi sesi geldiğini duydu. Aracının başına giden Çiftçi, sağ arka tekerleğin boşluğuna kedi yavrusu girdiğini görünce durumu Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Oto tamir kanalına çekilen otomobilde yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından yavru kedi tekerlek boşluğundan kurtarıldı.
Su verilen ve sağlık durumu iyi olan kedi, tekrar doğal ortamı olan sokağa salındı.
ÇANAKKALE
14 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:53
- GÜNEŞ 07:16
- ÖĞLE 13:06
- İKİNDİ 16:12
- AKŞAM 18:45
- YATSI 20:03