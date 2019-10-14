Başkan Ölçek'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayımlayan Başkan Ölçek, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle operasyonun başlamasından 4 gün sonra yaptığı açıklamaları talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütlerine karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Sayın Cumhurbaşkanına şunu hatırlatmak istiyorum. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda barış ve huzurun getirilmesi amacıyla kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı istikrar ve kararlılıkla yapılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı bu açıklama tarih bilincinden bir haber olduğunun da net göstergesidir. Ayrıca bu açıklamanın Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin de görüşünü yansıtmadığına olan inancımızda tamdır. Barış Pınarı Harekatı'nda yürütülen haklı mücadeleyi yok sayan bu anlayış bundan sonra kalbi Türkiye sevdasıyla atan tüm Kıbrıs Türk halkının yüreğinde ve vicdanlarına mahkum olacaktır. KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın dahi büyük tepki gösterdiği bu açıklama sonrası Parti Meclisi olağanüstü toplanma kararı almıştır. Gerek biz gerekse KKTC çok hassas bir dönemden geçerken Sayın Cumhurbaşkanı hassas olacağına, dikkatli davranacağına yaptığı açıklama ile Türkiye ve KKTC’ye düşmanlık yapanlara katkı sağlamıştır. Cumhuriyet Halk Partisini de bu milli mücadelede KKTC Cumhurbaşkanının sözlerine bir an önce tepki göstermeye davet ediyor, Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalarına düzeltme yapmasını

beklediğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:45

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.