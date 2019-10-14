Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, ters döndü. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Ezine'ye bağlı Bahçeli köyü mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'ye giden Seyfi Elmas yönetimindeki 41 ACT 853 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Seyfi Elmas ile otomobildeki Sadettin Elmas ve Fatma Elmas yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Seyfi Elmas ile Fatma Elmas, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



ÇANAKKALE 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:16

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