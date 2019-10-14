ÇOMÜ’nün 'araştırma üniversitesi' olma hedefi için çalışmalara hız verildi

Göreve başladığı günden itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini (ÇOMÜ) bir araştırma üniversitesi haline getirmek istediğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, ekibiyle beraber bu yöndeki çalışmalara hız kazandırdı.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, araştırmacı insan sayısını arttırmak, disiplinler arası çalışmaları ve işbirliklerini teşvik etmek maksadıyla başlatılan araştırma üniversitesi projesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ailesi olarak hedefimiz bir araştırma üniversitesi olmak. Bunun için birlik beraberlik içinde çalışmamız gerekiyor. Her bir hocamızı çalışması, üretmesi için teşvik edeceğiz. Bu hedef doğrultusunda yapacağımız çalışmaları sekteye uğratacak hiçbir şeye tahammülümüz yoktur. Yoğun, yorucu ama keyifli bir yolculuk olacak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’ın konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Türkiye’de araştırma üniversitelerinin belirlenme süreci, araştırma üniversitesi olmak isteyen aday üniversitelerin cevaplaması gereken sorular, seçilmiş araştırma üniversitelerinin öğrenciakademikaraştırma alt yapılarıyla araştırma üniversitesi olmak için yapılması gerekenler ve ÇOMÜ’nün bu anlamada güçlendirilmesi gereken yönleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

ÇANAKKALE 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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